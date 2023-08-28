График движения поездов МЦД-1 изменится в сентябре

Полностью с расписанием движения автобусов и "Аэроэкспрессов" можно ознакомиться на сайте компании

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги и МЦД-1 изменится с 1 по 30 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По будням с 19:00 до 06:00 с 1 по 30 сентября на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится расписание поездов для реконструкции станции Лианозово. На Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, после 22:00 - до 1 часа. После 22 часов часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни", - значится в сообщении.

Кроме того, на Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут. Часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговой и Тестовской. "Движение "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево: некоторые поезда в Шереметьево ранним утром и поздним вечером отменены", - добавили в дептрансе.

По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Бескудниково до Лобни: с 31 августа до 2 сентября, а также 11-15, 25-29 сентября будет закрыт путь из Москвы, 4-8 и 18-22 сентября - путь в Москву. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Это необходимо, чтобы продолжить реконструкцию станции Лианозово.

"Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут. Полностью с расписанием движения автобусов и "Аэроэкспрессов" можно ознакомиться на сайте компании. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика (ЦППК - прим. ТАСС). Планируйте поездки заранее", - заключили в департаменте.