Подопечные Фонда Хабенского получили 1 млн рублей после благотворительного матча

Мероприятие состоялось 27 августа на Патриарших прудах в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. После благотворительного футбольного матча в пользу подопечных Фонда Хабенского - детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга - направили 1 млн рублей. В мероприятии принял участие и сам народный артист РФ, сообщила пресс-служба фонда.

"После игры в пользу подопечных фонда был направлен 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Матч прошел 27 августа на Патриарших прудах в Москве. Команда фонда сыграла со сборной учеников международной школы "Алгоритм". В команду фонда вошли, в частности, актеры Тихон Жизневский, Антон Богданов, Егор Корешков, капитаном выступил Константин Хабенский. Игра закончилась со счетом 12:12, проинформировали в фонде.

"Футбол на "Патриках" стал многолетней доброй традицией. Собраться и поиграть летом в футбол - это то, чего не хватает команде друзей фонда в виду высокой загрузки на работе. Не так часто мы выходим побегать, чтобы в радость попинать мяч. Главное, что это не просто футбол, спорт и веселье, а событие, которое направлено на помощь тем, кому сейчас она нужна", - привели слова Хабенского в пресс-службе.

Участники матча отметили, что такие события позволяют привлечь внимание к людям, которые нуждаются в помощи. Как сказал Антон Богданов, многие знают про проблемы в обществе и медицине и сложные заболевания, но если говорить об этом всегда научным сухим языком, то это может пугать как родителей, так и детей. "У фонда получается рассказывать о сложных вещах доступно, демонстрировать возможности медицины, благодаря которым сегодня онкозаболевания лечатся", - привели его слова в сообщении. Тихон Жизневский назвал матч "прекрасной акцией за правое дело".

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга. Фонд, в частности, оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, помогает оснащать профильные отделения медицинских учреждений. Согласно информации на сайте фонда, в 2023 году фонду удалось собрать более 480 млн рублей.