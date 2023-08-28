В Тверской области военные строители создали современную гребную базу

Площадь спортивного центра составила 4 тыс. кв. м

ТВЕРЬ, 28 августа. /ТАСС/. Многофункциональный спортивный центр - гребная база, который строился при поддержке Военно-строительной компании, открылся на реке Тверца в Твери, передает корреспондент ТАСС.

"Хотел бы обратиться к военным строителям, Министерству обороны, поблагодарить за такой прекрасный подарок к 70-летию тверской школы гребли. Очень важно, что сегодня мы хотим быть сильнее, мы хотим быть более мощными, мы хотим быть более успешными. И мы все прекрасно понимаем, что спорт - это не просто норма жизни, спорт - это образ жизни большого количества жителей Тверской области", - сказал на церемонии открытия центра губернатор Тверской области Игорь Руденя. В церемонии принял участие замминистра обороны России Тимур Иванов.

Площадь спортивного центра - 4 тыс. кв. м, пропускная способность - 86 человек в сутки. Комплекс включает в себя два игровых зала и два тренажерных зала. Здание возвели за два года.

Как отметил вице-президент федерации гребного спорта России Андрей Мясоедов, вопрос создания инфраструктуры актуален для гребных видов спорта, большинство объектов по стране - наследие Советского Союза. "То, что гребные виды спорта получают такие объекты, это большое подспорье для воспитания чемпионов и для развития массового спорта. У нас есть единичные объекты, где потихонечку инфраструктура меняется, Тверская область здесь в передовиках. В ближайшем будущем здесь будет введен в эксплуатацию еще один объект", - сказал Мясоедов.

В центре спортсмены смогут заниматься круглый год. Его ввод позволит значительно повысить качество тренировочного процесса по традиционным и популярным в Тверской области направлениям - гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и другим.