В Севастополе линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов

Запланировано участие почти 14 тыс. школьников

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Праздничные линейки в школах Севастополя пройдут только для учащихся 1-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, ограничения связаны с высоким уровнем террористической опасности в городе, сообщил и.о. директора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос в ходе аппаратного совещания правительства.

"Традиционно с 1 сентября ждем первоклассников, у нас состоятся во всех школах торжественные линейки. В этом году на линейке запланировано участие почти 14 тыс. школьников: это учащиеся 1, 9, 10 и 11 классов. Каждая школа принимает решения [о проведении линейки у класса] самостоятельно, но мы рекомендовали так с точки зрения выполнения требований безопасности, с точки зрения введенных ограничений в городе", - сказал Кривонос, отметив, что подобный механизм проведения мероприятий был отработан в мае этого года, во время последнего звонка, он понятен школам и родителям.

При этом Кривонос уточнил, что школы смогут при соблюдении всех требований безопасности увеличить число классов, для которых будет проведена праздничная линейка. "При наличии возможности вместить [учащихся] в один двор и обеспечить безопасность какие-то классы школы могут дополнительно привлекать [для участия в праздничной линейке]", - сказал он.

Всего в 2023-2024 учебном году в Севастополе будут функционировать 62 школы, они примут более 53 тыс. обучающихся. Из них в первые классы, как и в 2022 году, пойдут около 6 100 учащихся, количество же сформированных первых классов в школах Севастополя увеличилось в этом году и составило 211 против 208 классов в прошлом году, добавил Кривонос.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, за последние месяцы неоднократно над городом и морем срабатывала система ПВО.