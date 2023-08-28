Под Псковом провели спецгашение почтовой марки в честь 550-летия Печерского монастыря

В церемонии приняли участие генеральный директор "Почты России" Михаил Волков, митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор региона Михаил Ведерников

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония специального гашения почтовой марки, посвященной 550-летнему юбилею Псково-Печерского монастыря, который является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей, состоялась в понедельник на территории города Печоры в Псковской области, передает корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие генеральный директор "Почты России" Михаил Волков, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), а также губернатор региона Михаил Ведерников. Участники расписались на нескольких экземплярах конвертов, общий тираж составляет 50 тыс. штук. Для гашения конверта был изготовлен специальный штемпель с ограниченным сроком действия - с 27 по 30 августа 2023 года.

"Сегодняшнее гашение специального почтового конверта - это часть нашего подарка. До конца года мы планируем выпустить еще специальную почтовую марку. В этом году мы продолжим рассказывать о псковской земле в нашей специальной серии "Культурное наследие России". И уверен, что не только филателистам, но и всем получателям писем мы лишний раз напомним о древнейшем духовном центре нашей страны", - сказал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков после церемонии спецгашения.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа, является главным праздником Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, крупнейшего центра духовной культуры на Северо-Западе России, который в этом году отмечает 550-летие. Официальной датой основания обители считается 1473 год.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. На территории обители расположены карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и многих стран мира.