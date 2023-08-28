В ЛНР педагоги впервые пройдут стажировки в рамках федерального проекта "Профессионалитет"

Участие примут всего 200 преподавателей, сообщили в Министерстве образования и науки республики

ЛУГАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Почти 200 педагогов Луганской Народной Республики (ЛНР) впервые пройдут стажировки в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства образования и науки ЛНР.

"Впервые педагоги профессиональных образовательных организаций ЛНР проходят обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в рамках федерального проекта "Профессионалитет". <…> В рамках проекта 181 педагог пройдет обучение по дополнительной профессиональной программе на площадках 14 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования ЛНР", - говорится в сообщении.

Сообщается, что первые 19 преподавателей и мастеров производственного обучения после прохождения теоретического модуля приступили к практическому модулю - стажировке по компетенциям профессий "Повар, кондитер", "Сварщик" и "Мастер отделочных строительных и декоративных работ". Стажировка завершится демонстрационным экзаменом.

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На текущий момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.