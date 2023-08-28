В Херсонскую область доставили новые учебники по истории России

Шеф-регионы передали в общей сложности 1 594 учебника для учеников 11-х классов

ГЕНИЧЕСК, 28 августа. /ТАСС/. Шеф-регионы передали Херсонской области новые учебники по истории России. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства образования и науки региона.

"Калининградская область предоставила 260 учебников "История России" для учащихся 11-х классов. От Краснодарского края передали 725 книг. Из Республики Адыгеи привезли 258 экземпляров, из Рязани - 351 учебник. Всего передали 1 594 учебника для всех учеников 11-х классов Херсонской области", - сказано в сообщении.

Как сообщали в Минпросвещения, новые учебники по истории для 10-11-х классов будут использовать в образовательном процессе уже с 1 сентября. Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах для новых учебников по истории России были полностью переработаны и переписаны. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО.

Авторами учебников по истории России выступили помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.