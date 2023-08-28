На Северо-Западе России прогнозируют теплую и дождливую погоду

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алины Котилевской, под влиянием антициклонов ближе к востоку округа ожидается меньше осадков

ТАСС, 28 августа. Погода в регионах Северо-Западного федерального округа на этой неделе ожидается дождливой, но теплой. При этом во всех регионах СЗФО температура будет на несколько градусов выше климатической нормы для конца августа, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"На Северо-Западе европейской части России погоду будут попеременно определять и циклоны, которые протягиваются от Баренцева до Черного моря, и антициклоны. Один из циклонов сейчас находится над Финским заливом и идет на север в сторону Скандинавии, еще один циклон движется с Балкан. По мере их прохождения дожди будут то усиливаться, то прекращаться, то снова начинаться", - сказала Котилевская.

При этом синоптик отметила, что циклоны будут нести теплые воздушные массы, поэтому температура воздуха в регионах СЗФО будет теплой и даже превысит климатические нормы для конца августа. "Ближе к Калининграду превышение будет составлять 4-5 градусов, а северные и восточные регионы - Архангельск и Коми - зафиксируют превышение климатической нормы на 2-3 градуса", - пояснила Котилевская.

Она добавила, что от начала недели к ее концу температура воздуха будет повышаться во всех регионах, однако чем восточней, тем меньше дождей прогнозируют синоптики. "Вблизи западных границ СЗФО у нас идут циклоны, которые несут и теплый воздух, и дожди, но чем дальше мы уходим на восток, тем больше сказывается влияние антициклонов, и погода становится более стабильной", - заключила Котилевская.

Преимущественно без осадков на этой неделе ожидается в Республике Коми и Вологодской области, где будет около +15...+17 градусов с повышением температуры до +20 градусов в Сыктывкаре и до +26 градусов в Вологде. Дожди пройдут в Карелии, Архангельской, Мурманской, Псковской и Новгородской областях. В северных регионах прохладней - около +15 градусов тепла с повышением к концу недели до +18...+20 градусов, в Псковской и Новгородской областях будет по-летнему тепло - от +26 до +29 градусов. В Ненецком автономном округе температура ночью +3...+8, днем до +13 градусов.

В Калининградской области на этой неделе ожидается до +25 градусов и кратковременные дожди, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Будет достаточно тепло, максимальная температура воздуха днем по региону [составит] +20...+25 градусов, ночью, понятно, попрохладнее - +12...+17 градусов", - сказал дежурный синоптик. Погода, уточнил он, будет преимущественно облачная, ожидаются кратковременные дожди, местами в отдельные дни сильные. В ночь на 28 августа сильный дождь наблюдался в районе Калининграда и поселка Низовье, за 12 часов там выпало более половины месячной нормы осадков.

Погода в Санкт-Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале написал, что лето не хочет уходить и из Северной столицы России. Температура воздуха днем в течение недели будет постоянно превышать +20 градусов, что на 2-4 градуса выше нормы. Он успокоил петербуржцев, что в этом году в День Знаний, 1 сентября, будет тепло, и прошлогодний антирекорд с всего +9,7 градуса не повторится.

"Теплый характер погоды продержится и в начале сентября, можно даже загадывать и на всю первую декаду. В ближайшие несколько дней серия активных циклонов пройдет через Финский залив, двигаясь с Прибалтики на Финляндию. Ленинградская область будет попадать под влияние атмосферных фронтов, поэтому дожди кратковременного характера пройдут в большинстве районов. В конце августа ожидаем более интенсивные дожди, местами ливни с грозами", - заключил синоптик.