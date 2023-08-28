Из Нижнего Новгорода в Кстово запустили суда на подводных крыльях

Время в пути составляет 35 минут

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Новый маршрут судов на подводных крыльях "Валдай-45Р" запустили из Нижнего Новгорода в Кстово, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные судоходной компании "Водолет".

"Планируется, что в августе новый маршрут будет работать в тестовом режиме один раз в день в вечернее время", - говорится в сообщении.

Время в пути составит 35 минут. По итогам тестового периода рассмотрят возможность увеличить количество рейсов до двух-трех в день.

В 2023 году в регионе работают пять судов на подводных крыльях "Валдай 45Р", которые ходят по 16 туристско-экскурсионным маршрутам, соединяющим четыре региона: Владимирскую и Нижегородскую области, Марий Эл и Чувашию. В навигацию 2023 года пассажирами скоростного флота в Нижегородской области стали уже 60,3 тыс. человек. Выполнено почти 1,9 тыс. рейсов.

"Валдай 45Р" - российское речное пассажирское судно, разработанное ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева. Оно предназначено для скоростных перевозок. Головное судно проекта было спущено на воду в сентябре 2017 года. Вместимость - 45 человек, скорость хода - 65 км/ч, дальность плавания - 400 км.