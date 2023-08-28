Губернатора Псковской области наградили орденом Сергия Радонежского

Михаил Ведерников получил награду в связи с 550-летием Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградили орденом Преподобного Сергия Радонежского. Награду главе региона вручил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) после литургии, состоявшейся в обители в престольный праздник монастыря - Успенье Пресвятой Богородицы.

"Хотел поблагодарить Михаила Ведерникова, который на протяжении пяти лет оказывал нам огромную помощь, всегда был рядом в самых сложных моментах. Для меня высокая честь огласить грамоту святейшего патриарха во внимании к помощи Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю и в связи с 550-летием обители Михаил Юрьевич Ведерников удостаивается ордена Русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского", - сказал владыка Тихон.

Митрополит также отметил, что за последние годы Печоры и сам монастырь заметно преобразились. "Мы видим, что произошло в Печорах. Мы получили поддержку Михаила Юрьевича. В городе проложены сети, дороги, [обновлены] все сети, которые были построены в 1949 году. Псково-Печерский монастырь - федеральный памятник, здесь мы тоже очень многое сделали. Многое в этом духовном центре, архитектурном шедевре было в аварийном состоянии", - пояснил владыка Тихон.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа, является главным праздником Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря, крупнейшего центра духовной культуры на Северо-Западе России, который в 2023 году отмечает 550-летие. Официальной датой основания обители считается 1473 год.

К юбилею обители провели масштабные ремонтно-реставрационные работы не только в самом монастыре, но и в Печорах. Закупаются 25 автобусов разного класса вместимости. Строители готовятся к постройке нового автовокзала. Кроме этого, монастырем построены гостиницы, магазины и кафе. Создан и действует федеральный молодежный лагерь "Истоки" с православной и историко-гуманитарной направленностью с круглогодичным пребыванием до 300 человек.

О монастыре

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. На территории обители расположены карстовые пещеры, которые представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов из России и многих других стран.