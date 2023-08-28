Gastro Industry fest в Заполярье посетили более 9 тыс. человек

Для гостей организовали выставку современной техники, мастер-классы, в частности, по чеканке монет, а также пиротехническое шоу

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Более 9 тыс. человек посетили третий Gastro Industry fest, который накануне прошел в поселке Никеле Мурманской области. По сравнению с 2022 годом число гостей выросло почти в четыре раза, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Gastro Industry fest, который традиционно проходит в Никеле в конце лета, в этом году прошел уже в третий раз и собрал огромное количество гостей - более 9,2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, отметив, что в 2022 году было всего 2,5 тыс. человек.

Фестиваль проходил на площади Металлургов, где установили несколько арт-объектов (литейный ковш, царь-каска), отсылающих к металлургии и горному делу - индустриальной составляющей истории поселка Никель. Гости смогли посмотреть выставку современной техники шахты "Каула-Котсельваара", рудника "Северный" и аварийно-спасательной службы Кольской ГМК, а также поучаствовать в различных технологических мастер-классах и активностях: от чеканки монет и самостоятельного изготовления сувениров до тесла-шоу и виртуальной реальности. Одним из ярких событий стало масштабное пиротехническое шоу.

За гастрономическую составляющую фестиваля отвечали местные рестораторы, которые угощали гостей блюдами арктической кухни: пельмени с треской, блины с крабом, каша с олениной, вафли с семгой, а также напитки из северных ягод. Музыкальная программа Gastro Industry Fest состояла из выступлений мурманских рок-групп и хедлайнеров фестиваля - групп "7Б" и "Ума Турман".

В рамках фестиваля также состоялась встреча с известными российскими футболистами Андреем Аршавиным и Романом Широковым, которые накануне фестиваля провели мастер-классы для местных детей и сыграли с ними в футбол, а на территории Gastro Industry Fest отвечали на вопросы и раздавали автографы всем желающим.

Gastro Industry Fest проводится летом в поселке Никеле с 2021 года. Это соединение индустриальных пейзажей и развлечений, гастрономических экспериментов арктической кухни, сурового северного колорита и спорта. Организаторами фестиваля выступают администрация Печенгского округа Мурманской области, компания "Норникель" и комитет по туризму Мурманской области.