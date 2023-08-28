28 августа, 18:12

В Петербурге на избирательных участках обеспечат граждан СИЗ во время досрочных выборов

В городе продлили действие коронавирусных ограничений до 31 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Избирателей в Петербурге на досрочных выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 по 4 сентября обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на всех семи экстерриториальных избирательных участках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

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"В период досрочного голосования на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 1 по 4 сентября 2023 года на всех семи экстерриториальных избирательных участках на территории Санкт-Петербурга будут обеспечены средства индивидуальной защиты, включая маски и санитайзеры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Ленинградской области также будут работать четыре экстерриториальных избирательных участка для досрочного голосования жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Эти участки расположены во Всеволожске, Тихвине, Гатчине и Кингисеппе, сообщали в пресс-службе областного избиркома.

25 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действие коронавирусных ограничений в городе до 31 декабря. Решение опубликовали на сайте городского правительства.

Единый день голосования

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. 

Теги:
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияЕдиный день голосованияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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