СМИ: в Казахстане госпитализировали 44 солдат одной из частей со слабостью и лихорадкой

Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные, сообщил телеканал КТК

АСТАНА, 28 августа. /ТАСС/. Из части в городе Кокшетау Акмолинской области Казахстана госпитализировали 44 солдат срочной службы за неделю с признаками пока неустановленной инфекции, выражающейся в слабости, лихорадке и головной боли. Об этом сообщил казахстанский телеканал КТК.

"Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Определен круг контактных лиц в количестве 278 человек. Все контактные лица были обследованы на менингококковую инфекцию, анализы которых на сегодня в работе", - приводит телеканал слова замруководителя департамента областного санэпидконтроля Серика Омарханова.

В городской больнице Кокшетау сообщили, что один из поступивших находился в крайне тяжелом состоянии, и у него произошла остановка сердца. В настоящее время все больные стабильны, уточнили медики.

В воинской части введены ограничения. Ведется служебное расследование.