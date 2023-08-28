Приложение Okko снова стало доступно в App Store

Apple удалила его год назад с этой площадки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Приложение онлайн-кинотеатра Okko вновь стало доступно в App Store спустя год после его удаления. Об этом сообщил генеральный директор Okko Сергей Шишкин на презентации новых проектов видеосервиса.

"Несмотря на то, что значительная доля смотрит нас на "смартах" (Smart TV - прим. ТАСС), мы присутствуем на всех остальных площадках. До недавнего времени нас не было на одной площадке, с которой нас удалили год назад. Год назад нас удалила платформа Apple, и приложение Okko было недоступно в Apple. Но благодаря долгим и усердным переговорам с компанией Apple с сегодняшнего дня приложение Okko снова доступно в магазине, все желающие могут его скачивать и обновлять", - сказал он.

Шишкин отметил, что это не новое приложение. Okko смогли восстановить все учетные записи, которые у них были. "Поэтому мы не потеряли ту базу пользователей на устройствах Apple, которая была у нас до удаления", - добавил генеральный директор.

Приложение онлайн-кинотеатра Okko стало недоступно в App Store в августе 2022 года.