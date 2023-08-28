Тропический шторм "Хайкуй" может изменить траекторию супертайфуна "Саола"

Как отмечают метеорологи, в зависимости от дальнейшего развития ситуации они рассмотрят необходимость объявлять штормовое предупреждение в Гонконге в середине или во второй половине недели

ГОНКОНГ, 28 августа. /ТАСС/. Сформировавшийся в Тихом океане тропический шторм "Хайкуй" может вскоре начать взаимодействовать с супертайфуном "Саола" и изменить его траекторию. Об этом сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

"Тропический циклон "Хайкуй" к востоку от "Саолы" может продолжить развиваться и взаимодействовать с супертайфуном, неопределенность последующего движения "Саолы" относительно высока", - сказано в заявлении обсерватории.

Как отмечают метеорологи, в зависимости от дальнейшего развития ситуации и расстояния от супертайфуна до устья реки Чжуцзян (расположено на побережье южной китайской провинции Гуандун) они рассмотрят необходимость объявлять штормовое предупреждение в Гонконге в середине или во второй половине недели.

Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" 27 августа усилился до супертайфуна. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 58 м/с. В настоящее время так называемый глаз тайфуна расположен в 190 км к востоку от филиппинского острова Лусон и в 570 км к юго-востоку от Тайваня. "Саола" движется на северо-восток со скоростью 8 км/ч.

Согласно последнему прогнозу, центр супертайфуна в ночь на четверг может пройти к югу от Тайваня, после чего "Саола" продолжит движение на северо-запад и ударит по прибрежной китайской провинции Гуандун.