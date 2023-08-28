В Ленобласти в рамках реформы психоневрологические интернаты разделят на три типа

В области появятся дома реабилитационного проживания, дома социального проживания и дома милосердия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Психоневрологические интернаты в Ленинградской области в рамках реформы разделят на три типа учреждений. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

"Сейчас все учреждения имеют одинаковый профиль и набор услуг, хотя там находятся очень разные люди: дееспособные и нет, с недугом, который может представлять опасность для окружающих, и те, кто может найти себя в обществе. Есть решение - создать три типа учреждений: Дом реабилитационного проживания, Дом социального проживания и Дом милосердия", - написал глава области.

Часть пациентов психоневрологических интернатов сможет, как предполагается, освоить социальные навыки самообслуживания и рабочие профессии. Поэтому Дрозденко поручил просчитать модель специализации учреждений, организацию подготовки квалифицированных кадров. В Ленобласти планируется выстроить модель соцпомощи, где люди с ментальными особенностями получат возможность использовать право на труд и самореализацию, отметил губернатор.

Обсуждение велось в областном правительстве, где прошла презентация проекта по реформированию социальных учреждений психоневрологического профиля. Проект разработали в рамках образовательной программы "Область заботы 2.0: профессиональное развитие команды 47 в социосфере" в Год команды знаний, сообщили в пресс-службе администрации области.

Регион поставил перед собой задачу повышать уровень трудоустройства инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации: сейчас из проживающих в психоневрологических интернатах трудится только 19%. Как уточнили в администрации, 50% работающих граждан в этой категории - показатель, к которому Ленинградская область будет стремиться в ближайшее время.