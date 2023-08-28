28 августа, 18:46
Военная операция на Украине

В Воронеже отказались от проведения салюта в День города

Решение приняли из-за проведения специальной военной операции

ВОРОНЕЖ, 28 августа. /ТАСС/. В Воронеже отказались от проведения салюта в День города, который отметят 16 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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"Не будет салюта. Мы считаем, что не нужно сейчас проводить салют - и по соображениям безопасности, и по этическим соображениям. Сейчас идет специальная военная операция, и салют это не самое актуальное, что нужно. Поэтому салюта в этом году не будет", - цитирует пресс-служба губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Воронеж отмечает День города в третью субботу сентября, в 2023 году он отметит свое 437-летие. В 2023 году в регионе также отказались от проведения салютов в День защитника Отечества 23 февраля в День Победы 9 Мая. 

Теги:
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичВоенная операция на Украине
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