Рослесхоз планирует провести лесоустройство на 600 тыс. га в новых регионах

Работы по этому направлению предусматривают проектирование лесничеств, а также определение целевого назначения лесов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Рослесхоз планирует провести в 2024 году лесоустройство в новых регионах РФ на общей площади более 600 тыс. га. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие изменения планируется внести в план проведения лесоустройства на будущий год, которые предстоит принять до 1 декабря.

"Так, в новых регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - проведут лесоустройство, актуализируют данные о лесах и лесных ресурсах. Работы по этому направлению предусматривают проектирование лесничеств, а также определение целевого назначения лесов на площади более 600 тыс. га", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы Рослесхоза Анастасии Винокуровой, проведение лесоустроительных работ в новых регионах позволит описать местоположение границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, земель, на которых располагаются защитные леса, и их категории. Планируется установить их площади, выделить различные виды особо защитных участков леса, подготовить лесоустроительную документацию, включая картографические материалы в электронном виде.

"Отмечу, что лесоустройство по требованиям российского законодательства и действующей лесоустроительной инструкции на этих территориях будет проводиться впервые", - приводятся в сообщении слова Винокуровой.