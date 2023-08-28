В Белгородской области формируют второй полк самообороны

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что при наборе в полк будет учитываться отношение граждан к службе

ТАСС, 28 августа. В Белгородской области приступили к формированию второго полка самообороны. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Сейчас мы формируем второй полк самообороны", - сказал Гладков.

По его словам, при наборе в полк учитывается отношение граждан к службе, исходя из этого принимается решение об обеспечении формой, дальнейшей работе. "Если мы увидим, что человек пришел, начал заниматься, делает это добросовестно в течение длительного времени, тогда принимаем решение и обеспечиваем всем необходимым", - отметил губернатор.

Отряды территориальной самообороны уже сформировали в нескольких регионах, в том числе в Белгородской и Курской областях. По данным на начало августа, в состав белгородской теробороны входят около 3 тыс. человек, на границе с Украиной с ноября 2022 года создали семь батальонов.