В РФ разработают первые в мире рекомендации по содержанию и разведению манулов в зоопарках

Они включат опыт Ленинградского, Московского и Новосибирского зоопарков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Единые рекомендации по содержанию и разведению манулов в неволе разработают в России. Туда войдет опыт Ленинградского, Московского и Новосибирского зоопарков, к работе уже приступили, сообщил ТАСС координатор программы ЕАРАЗА (Евро-Азиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов) "Изучение, сохранение и размножение манула", сотрудник Московского зоопарка Михаил Морозов.

"Мы сейчас работаем над рекомендациями по содержанию и разведению манулов. Мы обобщаем весь удачный опыт содержания манулов в зоопарках, собираем и вырабатываем таким образом рекомендации. Туда войдет опыт Ленинградского зоопарка, Новосибирского и Московского зоопарков. В мире нет вообще еще рекомендаций [по содержанию и разведению манулов]. Есть рекомендации в целом по мелким кошачьим, где упоминается манул. Но конкретно по манулам рекомендаций не существует", - сказал специалист.

Морозов подчеркнул, что говорить точно про сроки, когда все рекомендации будут собраны, рано. Реализация начинается ступенчато: сначала рекомендации по вольерам, какие условия нужно создать для жизни манула, затем - рекомендации по питанию, и так далее, отметил эксперт. Собеседник подчеркнул, что рекомендации можно будет дополнять и переиздавать при появлении новой информации.

Роль Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк недавно вступил в программу Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по сохранению манулов. Петербургские специалисты подготовят материалы с камер, соберут все записи по содержанию манулов. Так как целью проекта являются не только рекомендации, но и создание резервной популяции, манулы из Петербурга смогут внести свой вклад.

"Почти все манулы, которые есть в зоопарках, это родственники новосибирских манулов. Близкородственное скрещивание недопустимо, составлять пары получается невозможно, то есть нужно искать другие варианты, другие зоопарки. А наша пара манулов - она не родственная всем остальным, это отдельная ветвь, что очень важно для искусственной популяции", - рассказали ТАСС в Ленинградском зоопарке.

Морозов отметил, что искусственная популяция есть, но сейчас ее нельзя назвать полноценной, так как в ней нет определенного уровня генетического разнообразия. "Мы будем работать над тем, чтобы популяция в зоопарке была самодостаточная, чтобы разведение животных внутри популяции не приводило к объединению генофонда, генетического разнообразия. Количество [животных в популяции] определить еще предстоит", - сказал эксперт.

О манулах в Ленинградском зоопарке

Этим летом манул родился в Ленинградском зоопарке впервые с 2007 года. Его назвали Шу, он стал первенцем самца Свэна и самки Намики.

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.

Манул занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов. В мире насчитывают около 58 тыс. особей. Популяция манула в России - 4,5-9,5 тыс. особей.