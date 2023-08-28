Глава ВОЗ назвал слишком медленной работу над договором о подготовке к пандемиям

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что речь идет об "уникальной возможности, которую нельзя упустить"

ЖЕНЕВА, 28 августа. /ТАСС/. Работа над международным договором по подготовке к пандемиям идет слишком медленно, и его, видимо, не удастся согласовать до намеченной на май - июнь 2024 года Всемирной ассамблеи здравоохранения. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на 73-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Африки. Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба организации.

Гендиректор подчеркнул, что следует "усвоить урок COVID-19, который заключается в том, что глобальные угрозы требуют глобального ответа, базирующегося на последовательных механизмах сотрудничества, основанного на солидарности и равенстве". "Именно на это направлено соглашение о борьбе с пандемиями, переговоры по которому сейчас ведутся Межправительственным переговорным органом", - напомнил Гебрейесус. Он выразил обеспокоенность тем, что "переговоры продвигаются слишком медленно, и что соглашение, возможно, не будет согласовано к Всемирной ассамблее здравоохранения в следующем году".

"Призываю все государства-члены действовать безотлагательно, уделяя особое внимание решению наиболее сложных и спорных вопросов. Если мы это сделаем, у нас будет время завершить работу над соглашением к маю 2024 года", - сказал гендиректор. Он отметил, что речь идет об "уникальной возможности, которую нельзя упустить". По его словам, нужно "заключить всеобъемлющее соглашение, учитывающее все уроки, извлеченные во время пандемии, с особым упором на равенство".

Работа над договором по предотвращению пандемий ведется по решению специальной сессии ВОЗ, состоявшейся в декабре 2021 года. На этом форуме было принято решение об учреждении Межправительственного переговорного органа для подготовки и согласования соответствующего международного документа. Предполагалось, что проект "конвенции, соглашения или другого международного документа ВОЗ" должен быть представлен на рассмотрение 77-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2024 году.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации за 16 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 769 806 130 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 955 497 человек. Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.