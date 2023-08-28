Тайвань объявил штормовое предупреждение из-за приближения супертайфуна "Саола"

Судам рекомендовали покинуть северную часть пролива Лусон

ГОНКОНГ, 28 августа. /ТАСС/. Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило штормовое предупреждение в акватории к югу от острова из-за приближения супертайфуна "Саола".

Судам рекомендовано покинуть северную часть пролива Лусон (также известную как пролив Баши), который разделяет Тайвань и Филиппины. Согласно прогнозу, через сутки супертайфун приблизится к самой южной точке Тайваня - мысу Элуаньби - на расстояние около 240 км.

Ожидается, что ближе всего к острову "Саола" окажется в среду вечером или в ночь на четверг: расстояние от центра тайфуна до побережья может составить около 100 км. После этого он направится к побережью южной китайской провинции Гуандун.

Сформировавшийся к востоку от Филиппин тайфун "Саола" 27 августа усилился до супертайфуна. Скорость порывов ветра в его пределах достигает 58 м/с. В настоящее время так называемый глаз тайфуна расположен в 190 км к востоку от филиппинского острова Лусон и в 570 км к юго-востоку от Тайваня. "Саола" движется на северо-восток со скоростью 8 км/ч.

В начале августа на Тайвань обрушился тайфун "Канун". Тогда в результате удара стихии на острове погибли четыре человека.