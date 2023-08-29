28 августа, 21:03

В российских школах и колледжах впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС

Они будут представлять собой мероприятия по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях для педагогов впервые пройдут в российских школах и колледжах 29 и 30 августа. Об этом сообщило Министерство просвещения РФ.

Учения будут представлять собой мероприятия по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе, организованные Минпросвещения России, МЧС, МВД, Росгвардией и региональными властями.

В ходе учений в школах и колледжах будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Они смогут оказать помощь руководителям мероприятий, помогут объективно оценить правильность действий их участников и дать квалифицированные рекомендации. 

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