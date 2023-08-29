В Москве пройдет выставка к 175-летию со дня рождения императрицы Марии Романовой

На выставке представят около 300 документов из различных архивных фондов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Историко-документальная выставка "О главном в моей жизни", посвященная императрице Марии Федоровне, откроется во вторник в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.

Мария Федоровна Романова (1847-1928 годы, по рождению - датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар) была супругой Александра III и матерью последнего российского императора Николая II. Выставка, на которой будет представлено около 300 документов из различных архивных фондов, приурочена к 175-летию со дня рождения императрицы, прожившей в России 52 года из своей более чем 80-летней жизни.

"На долю Марии Федоровны выпало много испытаний: уход из жизни горячо любимого жениха, смерть не менее горячо любимого супруга - его брата, гибель детей и самой страны - Российской империи, которую она считала своей Родиной. Экспозиция рассказывает о том самом "главном", чем жила императрица Мария Федоровна, о том, что она пронесла через всю свою жизнь: любовь к своей семье, к России, к ее народу", - сообщили организаторы выставки.

Выставка открывается документами, повествующими о юности будущей императрицы. Многие из них были привезены в Россию из Дании самой принцессой Дагмар: ее ученические тетради по русскому языку и истории, рисунки, дневник. Отдельное место на выставке отведено документальным материалам, рассказывающим о свадьбе Дагмар, ставшей в православии великой княжной Марией Федоровной, и цесаревича Александра Александровича, церемонии их коронования как императора и императрицы, которая прошла в Московском Кремле 15 (27) мая 1883 года.

Центральный раздел экспозиции посвящен благотворительной деятельности, которую Мария Федоровна активно вела с самого своего приезда в Россию. Под ее покровительством находились многочисленные приюты, школы, училища, больницы и богадельни, входившие в Ведомство учреждений императрицы Марии, которое Мария Федоровна возглавляла с 1880 года. Представлены также документы, связанные с участием Романовой в управлении Российским обществом Красного Креста и оказании помощи армии в Русско-турецкую (1877-1878 годы), Русско-японскую (1904-1905 годы) и Первую мировую (1914-1918 годы) войны.

"Важное место на выставке отведено документам, открывающим частную, неформальную сторону жизни императорской фамилии. Это маршруты поездок в Европу к многочисленным родственникам, материалы о путешествиях по России, меню праздничных обедов, списки приобретенных в личную коллекцию предметов искусства. В документах отражена любовь Марии Федоровны к балам (особенно - к балам-маскарадам) и верховой езде, а также увлечение любительской фотосъемкой", - отметили в Росархиве.