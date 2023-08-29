Циклон принес дождь во Владивосток

Специалисты дежурят во всех районах города для быстрого реагирования в случае подтоплений

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Дождь снова начался во Владивостоке спустя несколько дней после прошлого наводнения, когда в городе сошли сели, были повалены деревья, подтоплены дома и социальные учреждения. Как сообщает администрация города, дорожные службы уже подняли решетки ливневой канализации.

"Для обеспечения более быстрого спуска воды в низменных точках и местах возможных подтоплений с ночи были подняты решетки на сетях ливневой канализации. Бригады инженерных сетей МБУ "Содержание городских территорий" дежурят во всех районах города для оперативного реагирования в случае подтоплений", - говорится в сообщении администрации.

Дождь начался утром, передает корреспондент ТАСС. Сообщений о подтоплениях улиц или низких участков дорог нет. Тем не менее, специалисты "Содержания городских территорий" готовятся к накоплению воды.

В прошедшую пятницу Владивосток пережил дождевой паводок. Вода подтопила несколько подвалов в социальных учреждениях, обрушила подпорные стены и спровоцировала сход грунта с косогоров. Число жителей Владивостока, попавших под аварийные отключения света из-за циклона, составило около 70 тыс. человек.

Дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. В пятницу в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Очередное штормовое предупреждение синоптики объявили на 29-30 августа. Из-за осадков уже повреждены более 5 тыс. домовладений. Урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.