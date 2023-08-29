С владельцев старых авто начали взимать сбор за въезд в Лондон

Как считают городские власти, нововведение необходимо, чтобы кардинально улучшить качество воздуха в столице Великобритании

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Новые правила, предусматривающие сбор в размере £12,5 (1 500 рублей) в сутки для въезжающих в Лондон старых автомобилей, вступили в силу в ночь на вторник. Как пишет вещательная корпорация Би-би-си, инициатива мэра Лондона Садика Хана, втрое увеличившего площадь зоны сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone, ULEZ), вызывает ожесточенную критику.

Городские власти настаивают, что зона, теперь покрывающая весь Большой Лондон (1,6 тыс. кв. км), необходима, чтобы радикально улучшить качество воздуха в столице, где с его загрязнением связывают до 4 тыс. смертей ежегодно. Кроме того, утверждается, что лишь одному из десяти автомобилистов, живущих на территории, где начали действовать новые правила, придется платить сбор или менять машину на более экологичную. На субсидии, полагающиеся тем, кто решит сдать на металлолом устаревший легковой автомобиль, мотоцикл или фургон, из городского бюджета выделено £110 млн ($139 млн). Ожидается, что эту возможность используют от 20 до 40 тыс. лондонцев.

Главные противники нововведений - представители малого бизнеса, часто использующие дизельные фургоны, которые нужно будет переоборудовать или заменить. Участники протестов против инициативы, регулярно собирающих по несколько сотен человек, на выходных припарковали напротив дома Хана дом на колесах, расписанный лозунгами с различными обвинениями в адрес мэра и его проекта. Эксперты, опрошенные британскими СМИ, заявляют, что расширение ULEZ обойдется экономике Лондона в £350-500 млн ($450-630 млн) в год в результате снижения деловой активности и потребления. При этом за 2022 год в городской бюджет поступило £224 млн ($283 млн) за счет сборов с въезжавших в тогда еще не охватывавшую весь город зону сверхнизких выбросов, а также штрафов в размере £180 (21,5 тыс. рублей), которые приходят нарушителям.

Зона сверхнизких выбросов была проектом предыдущего мэра Лондона Бориса Джонсона, который продолжил Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию. Сбор начали взимать в 2019 году, когда ULEZ был распространена на центральную часть Лондона, он стал дополнением к платному въезду в центр города, введенному еще в 2003 году. В 2021 году зону расширили до лондонской внутренней кольцевой дороги, условно соответствующей московскому третьему транспортному кольцу.

Муниципальный сбор распространяется на все автомашины с дизельными двигателями ниже стандарта Евро-6 (обычно выпущены до 2015 года) и все автомобили, работающие на бензине, с двигателями ниже стандарта Евро-3 (обычно выпущены до 2007 года). Также он распространяется на мотоциклы, некоторые виды автобусов и грузовиков.