Вильфанд предупредил о ночных заморозках в некоторых регионах России

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра, похолодания ожидаются на Урале, в Забайкалье и Нижегородской области

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заморозки до минус 1 градуса прогнозируют по ночам в Нижегородской области до конца августа, также похолодания ждут юг Урала и Забайкалье. При этом на юге европейской России и в регионах Сибирского федерального округа погода продолжит быть выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге уральского хребта будут дожди, местами сильные, ветер 18 м/с, даже местами до 22 м/с, также невысокая температура. На севере Волги в Нижегородской области до конца рабочей недели заморозки до минус 1 [градуса] по ночам. В Забайкалье тоже заморозки до минус 2 градусов", - сказал он.

Вильфанд также отметил, что в Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях, Красноярске и Хакасии температура будет выше 30 градусов в течение рабочей недели, а в Тыве выше 35 градусов. "Среднесуточная температура выше климатической нормы на 7-9 градусов, это тоже опасное явление, такая жаркая погода нехарактерна и оказывает негативное влияние на человека", - уточнил он.

Метеоролог добавил, что в Краснодарском крае и Крыму температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы - в диапазоне 29-34 градусов. Температура воды в Феодосии будет 25 градусов, Алуште и Ялте - 26 градусов, Туапсе и Геленджике - 27 градусов, Сочи - 28 градусов.