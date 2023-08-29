Участники автопробега по Дальнему Востоку доехали до Забайкалья

Как сообщил один из организаторов, днем 29 августа они прибудут в Читу

ЧИТА, 29 августа. /ТАСС/. Участники автопробега "Открываем Дальний", стартовавшего 26 августа из Бурятии и приуроченного к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), приехали в Забайкальский край. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов акции.

"Мы сейчас приехали в Тужи (Лэнд-арт парк возле села Укурик Хилокского района, который создал в Забайкалье скульптор Даши Намдаков). Днем 29 августа будем в Чите", - пояснил организатор.

Также на вторник запланировано посещение эко-курорта "Кука" и предприятия по производству фронтальных погрузчиков "Восток-агро". 30 августа участники автопробега увидят Забайкальский зерновой терминал в поселке Забайкальск и стройплощадку микрорайона Хороший в Чите, встретятся с владелицей фермерского хозяйства из города Шилка Дарьей Кустовой, оформившей дальневосточный гектар. На 31 августа запланирована поездка на золоторудное месторождение Мангазея.

"Цель мероприятия - рассказать общественности о мерах господдержки граждан и предпринимателей, реализуемых на Дальнем Востоке, проектах и социальных программах, результатах работы по развитию регионов ДФО, а также туристических достопримечательностях", - сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Забайкалья.

Всего автопробег продлится 15 дней. Команда посетит пять регионов Дальневосточного федерального округа - Бурятию, Забайкалье, Амурскую область, Хабаровский край и Приморье.

О форуме

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.