Губернатор Кожемяко вручил знаки "Герой Приморья" участникам боя танка "Алеша"

Как сообщили в правительстве края, за подвиг в ходе специальной военной операции наградили лейтенанта Александра Левакова и ефрейтора Илью Гаврилова

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" участникам боя танка "Алеша" лейтенанту Александру Левакову и ефрейтору Илье Гаврилову за подвиг в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

"Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" участникам боя танка "Алеша". Губернатор Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия "Герой Приморья" лейтенанту Александру Левакову и ефрейтору Илье Гаврилову за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Леваков прошел военную службу от рядового до младшего лейтенанта, перед мобилизацией восемь лет отработал в шахте, а три года назад закончил исторический факультет Дальневосточного федерального университета. В его семье есть Герой Советского Союза и кавалер трех орденов Славы. "Сейчас Александр Сергеевич стал обладателем трех высоких званий: Герой России, Герой ДНР и Герой Приморья. Это единственный подобный случай", - отметили в пресс-служба.

Ранее с экипажем танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, встречался президент РФ Владимир Путин. Бойцы получили из рук президента звезды Героев России. Президент также вручил медаль за отвагу ефрейтору Илье Гаврилову, который, грамотно используя беспилотник, обнаружил врага и точно скорректировал огонь российской артиллерии.

Подвиг танка "Алеша"

Экипаж "Алеши" под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, механик-водитель получил ранение. Командир экипажа эвакуировал раненого из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Баксиков решил занять его место в бою.

Лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиций мотострелкового полка ВС РФ для оказания поддержки обороняющимся. На подходе к одному из населенных пунктов лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос восемь единиц техники противника, в том числе два танка.

Баксиков вступил в бой с превосходящими силами противника. В Минобороны РФ сообщали, что, благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью. Находясь на месте механика-водителя, Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка.