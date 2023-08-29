На южном побережье Владивостока прогнозируют ураган

По данным Примгидромета, сила ветра может достигнуть 38 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр уточнил прогноз по неблагоприятным погодным явлениям на 30 августа. Согласно новому штормовому предупреждению, сила ветра на мысах южного побережья Владивостока может достигнуть порывами 38 м/с, что соответствует урагану.

"В связи с влиянием южного циклона и активных фронтальных разделов ночью и утром 30 августа во Владивостоке, на мысах южного побережья ожидается очень сильный ветер 23-28 м/с, порывами до 33-38 м/с. На востоке залива Петра Великого и юге района Поворотный-Золотой ожидается опасная высота волн 4 м. В портах южного побережья Приморского края подъем уровня моря выше критических отметок, накат волн, подтопление пляжей", - говорится в предупреждении.

В Приморском крае снова начались сильные дожди. Согласно прогнозу Приморского гидрометцентра, за ближайшие два дня в крае может выпасть до 140 мм осадков. На большинстве рек края ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. Паводки охватят большую часть территории края. Ожидаемый подъем уровня воды составит 0,5-1,5 м. При значительной интенсивности дождя в верховьях рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы воды до 2,5 м. Наиболее паводкоопасным назван 21 район на юге и востоке Приморья.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа, в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.