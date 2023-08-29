Как сообщили в комитете по делам молодежи регионального правительства, мероприятие состоялось в рамках окружного патриотического форума "Дальневосточная победа"

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Активисты в Хабаровске развернули 300-метровую муаровую ленту на набережной Амура. Об этом сообщили ТАСС в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.

"Состоялся масштабный флешмоб по развертыванию самой большой в мире муаровой ленты. Это копия ленты с колодки медали "За победу над Японией", - сказали в комитете.

Мероприятие состоялось в рамках окружного патриотического форума "Дальневосточная победа". Ленту развернули вдоль набережной. Длина ленты составила 300 м, ширина - 6. Развертывали ленту участники форума.

Форум "Дальневосточная победа" открылся в Хабаровске в воскресенье на площадке окружного дома офицеров. Программа состоит из деловой, тренинговой и просветительской частей, сообщается на сайте регионального правительства. Запланированы лекции и семинары, панельные дискуссии. Организаторы форума - Росмолодежь, правительство Хабаровского края, комитет по делам молодежи и командование штаба Восточного военного округа.