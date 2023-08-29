В нацпарке на Байкале закрыли четыре турмаршрута

Причиной закрытия стал высокий класс пожарной опасности

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Четыре туристических маршрута закрыты в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области из-за высокого класса пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Решение о закрытии нескольких маршрутов Прибайкальского национального парка принято в дирекции ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" 29 августа 2023 года. Разрешения на посещение временно не выдаются по маршрутам Бугульдейка - урочище Марта - Петрова, Тырган - урочище Саган-Заба, Черноруд - Сарма - Курма, Тажераны. Причина решения - самый высокий (5 из 5 возможных) класс пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В выходные в регионе установились высокие температуры. Во вторник синоптики прогнозируют до плюс 29 градусов, в среду - до плюс 30. Из-за жаркой сухой погоды и риска пожаров в Иркутской области усилили патрулирование лесов.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.