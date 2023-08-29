Более 70% опрошенных россиян не хотят, чтобы дети продолжили их профессиональную династию

Больше всего респондентов с таким мнением среди тех, кто работает в сферах продаж, логистики и образования

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Большинство россиян (72%) не хотели бы, чтобы дети продолжили их профессиональную династию. В основном такого мнения придерживаются специалисты в области продаж, логистики и образования, следует из опроса сервиса "Авито работа" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Большинство россиян (72%) не хотели бы, чтобы их дети выбрали ту же профессию, что и у них. В разбивке по отраслям так чаще всего отвечали респонденты, занятые в продажах (82%), логистике (79%), образовании (77%) и промышленности (77%). В противовес больше четверти (28%) респондентов заявили, что они будут рады, если дети решат пойти по их стопам. Профессиональную династию находят перспективной родители из отраслей IT и телекома (57%), маркетинга, рекламы и PR (51%), консалтинга (48%) и банкинга (46%)", - говорится в результатах исследования.

Опрос показал, что 64% работающих россиян никогда не думали пойти по карьерному пути своих родителей. Только 8% из них в итоге пожалели о своем решении не продолжать профессиональную династию. По данным "Авито работы", самыми независимыми в своем выборе стали работники из сфер продаж (70%) и туризма (68%). При этом 11% опрошенных все же взяли пример с родителей, а 17% передумали и выбрали другой путь. Больше всего продолжение карьерной династии распространено в сфере автомобильного бизнеса (20%) и образовательной среды (18%).

Половина (51%) россиян указали, что довольны уровнем дохода от выбранной специальности. При этом представители профессиональных династий значительно больше удовлетворены своей заработной платой (76%) чем те, кто сделал независимый выбор (43%).

В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов.