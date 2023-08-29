В ростовские школы с 1 сентября пойдут почти 6 тыс. детей из новых территорий и Украины

В министерстве общего и профессионального образования области отметили, что учителей в образовательных организациях хватает

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Почти 6 тыс. учеников с четырех новых территорий и Украины с 1 сентября пойдут в школы Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в министерстве общего и профессионального образования региона.

"На территории Ростовской области находятся более 6 тыс. детей школьного возраста, прибывших с территории Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Из них в ПВР проживают более 1 тыс. детей. На сегодняшний день всего в школы региона зачислены 5,7 тыс. детей данной категории. Остальные школьники отказались от обучения в школах Ростовской области в связи с обучением в дистанционном формате в школах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в случае отсутствия свободных мест в школах по месту жительства, детей зачислят в близлежащие школы. При этом учителей в образовательных организациях хватает.

"Все школьники обеспечиваются учебниками, а также доступом к электронным ресурсам на базе школьных библиотек", - уточнили в региональном Минобре.

Ранее в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщали, что до конца года в регионе капитально отремонтируют 44 образовательных учреждений, в настоящее время уже завершен ремонт 10 школ и одного детского сада, к 1 сентября сдадут еще четыре объекта. Также в регионе в 2023 году по нацпроекту "Образование" и областной госпрограмме "Развитие образования" завершили строительство трех новых школ, среди которых одна в Ростове-на-Дону на 1,65 тыс. мест, расположенная в микрорайоне ЮФУ. Она стала крупнейшей в регионе. Всего, по предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут 462,5 тыс. школьников. Впервые звонок прозвенит для 51,4 тыс. первоклассников.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. На территории региона действует 31 пункт временного размещения, в которых на июль 2023 года находятся более 3,3 тыс. человек.