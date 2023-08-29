В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 19 градусов тепла

Атмосферное давление в столице составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 19 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 17 до 19 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 10 градусов.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 16 до плюс 21 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.