29 августа, 03:46

В Екатеринбург перенаправили четыре авиарейса из-за непогоды в Тюмени и Уфе

С пассажирами работают представители авиакомпаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Четыре самолета, летевших в Тюмень и Уфу, были перенаправлены в Екатеринбург из-за непогоды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"Из-за сложных метеоусловий в Тюмени и Уфе на запасной аэродром в Кольцово прибыли четыре рейса. Это рейсы из Москвы DP-449 и SU-1568, WZ-4674 из Еревана и IО-206 из Нижневартовска. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов. Кроме того, рейс DP-449 уже вылетел в пункт назначения. 

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РоссияТюменская областьБашкортостанСвердловская область
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