Вблизи Владивостока на время проведения ВЭФ введут запрет на плавание для всех типов судов

Как сообщили в региональном правительстве, запрет будет действовать с 8 по 13 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Запрет на плавание всех типов судов, за исключением специальных кораблей и транспорта пассажирских линий, введут вблизи Владивостока с 8 по 13 сентября, чтобы обеспечить безопасность участников VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"С 8 по 13 сентября вводится запрет на плавание вблизи Владивостока всех типов судов, кроме специальных кораблей и транспорта пассажирских линий. Ограничения связаны с обеспечением безопасности проведения восьмого Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется на маломерные, парусные, спортивные, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры и гидроциклы. Исключение составят плавсредства, привлеченные к подготовке форума, суда местных пассажирских линий, следующие по расписанию в бухту Новик (поселок Подножье острова Русского), а также специальные спасательные суда, в том числе для оказания экстренной медпомощи. Ограничения начнут действовать с 00:00 8 сентября (17:00 7 сентября мск) до 00:00 13 сентября (17:00 12 сентября мск) в акватории Амурского залива, бухтах Аякс и Парис. Также в этот период запрещено проведение регат, соревнований и иных массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий в акваториях, закрытых для плавания.

На этот период устанавливается запрет на перевалку опасных грузов в порту Владивостока. При подготовке и проведении форума традиционно вводится запрет на въезд крупнотоннажного транспорта, перевозящего опасные грузы, на острове Русском и Золотом мосту, а также запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком. Кроме этого, в эти дни во Владивостоке ограничат земельные работы, а на территории Артемовского городского, Хасанского, Шкотовского муниципальных округов и Надеждинского района Приморья запретят все виды охоты.

ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии.