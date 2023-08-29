Народный фронт доставил военным врачам в зону СВО медоборудование на 73 млн рублей

Его закупили в рамках сбора "Военным медикам"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Народный фронт привез в медицинские батальоны, находящиеся в зоне спецоперации (СВО), оборудование на сумму 73 млн рублей, оно было закуплено в рамках сбора "Военным медикам". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе движения.

Как отметили в Народном фронте, всего от россиян поступило почти 44 тыс. переводов.

"Воинским подразделениям были доставлены портативные рентген-аппараты и стоматологические установки, аппараты УЗИ и ИВЛ, портативные дефибрилляторы, медицинские рюкзаки санитара и врача, квадроциклы с прицепом для эвакуации раненых и многое другое. Вся эта техника будет помогать лечить пациентов, тех, кому необходима быстрая помощь на месте", - сообщили в пресс-службе.

В движении подчеркнули, что медоборудование было закуплено по просьбе самих военных врачей.

Сбор "Военным медикам" в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы!" был открыт 9 августа при поддержке сопредседателя центрального штаба президентского движения Леонида Рошаля, врачей и телеведущих Александра Мясникова и Андрея Продеуса, хирурга и депутата Госдумы Бадмы Башанкаева, а также заместителя председателя Госдумы Петра Толстого. Ознакомиться с подробной информацией о проекте можно на сайте pobeda.onf.ru.