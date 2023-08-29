На Сахалине усилят безопасность в День знаний и День Победы над милитаристской Японией

Как сообщили в областном правительстве, оперативные и экстренные службы перейдут на усиленный режим работы

ТАСС, 29 августа. Меры безопасности будут усилены в Сахалинской области в День знаний и День Победы над милитаристской Японией, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Оперативные и экстренные службы в праздничные дни перейдут на усиленный режим работы. В обеспечении правопорядка задействуют сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, охранных частных организаций и добровольных дружин. Будет организовано дежурство противопожарных и других неотложных служб", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Валерий Лимаренко на заседании антитеррористической комиссии отметил важность слаженной и оперативной работы всех служб. "Скоро у нас сразу два больших события - День знаний и День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Важно, чтобы все мероприятия на Сахалине и Курилах прошли с полным соблюдением требований безопасности. В связи с этим необходимо выработать дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности объектов образования, культуры, спорта, транспорта и мест массового пребывания людей", - сказал Лимаренко, слова которого приводятся в сообщении.

Также в ходе заседания были подняты вопросы организации антитеррористической защищенности нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности переправы "Ванино-Холмск".