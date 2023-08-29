В Улан-Удэ к 1 сентября откроются новая школа и два учебных корпуса

Их построили в рамках нацпроекта "Образование"

ТАСС, 29 августа. Школа и два учебных корпуса к действующим школам откроются в Улан-Удэ к 1 сентября с общей проектной мощностью почти в 1 тыс. мест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Бурятия.

"К 1 сентября в Улан-Удэ откроется общеобразовательная школа на 450 мест в Октябрьском районе, здание имеет три этажа и построено по государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" нацпроекта "Образование". В рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" завершено строительство двух корпусов к школам №19 и №32. Проектная мощность каждого корпуса - 250 мест", - сообщили в министерстве.

Здания корпусов имеют три этажа. В них будут расположены учебные кабинеты, лаборантские, мастерские, медицинский блок, столовая, актовый и спортивный залы. На территории предусмотрены парадная зона перед главным входом, площадки для подвижных игр и отдыха.

Корпус школы №19 и новая школа в Октябрьском районе Улан-Удэ построены благодаря концессионному соглашению с компанией "Прошкола" (дочернее предприятие ВЭБ.РФ, которое участвует в федеральной программе строительства школ в России).