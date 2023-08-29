Во Владивостоке работодателей призывают сократить рабочий день и перейти на удаленку

Как сообщил мэр города Константин Шестаков, ожидается усиление дождя

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Власти Владивостока рекомендовали работодателям во вторник сократить рабочий день, а в среду по возможности перейти на удаленную работу из-за ожидающегося усиления дождя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Константин Шестаков.

"По информации Примгидромета, уже через несколько часов во Владивостоке ожидается значительное ухудшение погодных условий. Меньше чем за 12 часов может выпасть порядка 70 мм осадков. Ожидается штормовой ветер до 32 - 35 м/с. Рекомендуем работодателям организовать сегодня сокращенный рабочий день. Предприятиям и организациям всех форм собственности рекомендовано завтра организовать удаленную работу своих сотрудников", - написал Шестаков.

Также в детских садах города 30 августа вводится свободное посещение, там будут принимать детей, родители которых не могут оставить их дома. Мэр также предупредил о возможной эвакуации жителей долины реки Богатой.

"Проживающим недалеко от речки Богатая необходимо внимательно отслеживать информацию, поступающую от муниципалитета и спасателей. В связи с усилением осадков и большим приходом воды возможно увеличение сброса с Богатинского водохранилища. Следует заблаговременно собрать свои документы, ценные и теплые вещи, обеспечить себя минимальным запасом продуктов и быть готовыми по рекомендации спасателей к экстренной эвакуации", - предупредил мэр.

Жителей будут принимать в уже работающих двух пунктах временного размещения.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.