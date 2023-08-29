В Калмыкии фестиваль по разработке автомобильных беспилотников собрал около 100 школьников

Руководитель проекта "Беспилотные решения" Аркадий Муниев сообщил, что курс основан на решении реальных задач и работе с ключевыми технологиями искусственного интеллекта

ЭЛИСТА, 29 августа. /ТАСС/. Калмыкия дала старт первому в республике фестивалю по разработке беспилотных автомобилей, который при господдержке Российского движения детей и молодежи объединил порядка 100 талантливых школьников из десяти регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС сообщил сооснователь IT-кластера "Цифровая Калмыкия" и руководитель проекта "Беспилотные решения" Аркадий Муниев.

"Калмыкия благодаря гранту Российского движения детей и молодежи и поддержке главы Калмыкии Бату Хасикова впервые проводит фестиваль детского и юношеского научно-технического творчества "Беспилотные решения". Он объединил около 100 одаренных школьников с седьмого по одиннадцатый классы из 10 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Перед участниками фестиваля поставлена задача разработать наземный беспилотный автомобиль", - сказал он.

По словам Муниева, увлеченные научно-техническим творчеством дети на первом этапе, который продлится до 15 октября, станут участниками дистанционных профориентационных лекций и занятий по разработке беспилотного транспорта в России. Они узнают, как наземные беспилотники помогают в зонах ЧС, применяются для спасения жизней, доставки продовольствия, боеприпасов в зону специальной военной операции. Эксперты Академии высоких технологий и преподаватели Калмыкии отберут самых способных, для которых проведут мастер-классы. Лучшие ребята с 1 по 4 ноября приедут в Элисту на очные соревнования.

Школьникам предстоит работать с робототехническими комплексами "Айкар", которые приобретены в рамках гранта Российского движения детей и молодежи. Курс основан на решении реальных задач и работе с ключевыми технологиями искусственного интеллекта.

"Детям будет поставлена задача запрограммировать модель беспилотного наземного автомобиля таким образом, чтобы он достиг цели в условиях техногенной катастрофы. Эту ситуацию мы смоделируем в рамках дороги: автономная система должна будет сама определить, как правильно проложить маршрут, достичь необходимой точки, обеспечив пострадавших всем необходимым и эвакуировав их", - уточнил собеседник агентства.

Запланирована и интересная для гостей республики культурная и спортивная программа с призами от спонсоров. Участники фестиваля познакомятся с традициями калмыцкого народа, элементами кочевой жизни - верховой ездой, стрельбой из лука, посетят музеи, центральный хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни" и другие достопримечательности Элисты, добавил руководитель проекта.