Спецслужбы Киргизии призвали мусульман страны избегать радикальных течений ислама

Государственный комитет национальной безопасности также призвал граждан "развивать свою религиозную грамотность" через получение образования в надежных источниках

БИШКЕК, 29 августа. /ТАСС/. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии призвал мусульман республики придерживаться традиционного для населения страны ислама и избегать радикальных течений.

"ГКНБ призывает граждан придерживаться традиционного для населения страны ислама и избегать радикальных и нетрадиционных течений", - говорится в опубликованном пресс-центром ГКНБ заявлении.

При этом в ведомстве напомнили, что в рамках реализации концепции "государственной политики в религиозной сфере" спецслужбы страны проводят "соответствующую работу, направленную на недопущение радикализации общества".

В то же время в ГКНБ признают, что некоторые граждане республики, получившие нетрадиционное религиозное образование "в третьих странах", после возвращения на родину начинают распространять идеологию "чуждых религиозных течений, нередко выходящих за рамки законности".

"В результате в обществе появляются некие религиозные группы, основанные на принципах своих узких пониманий и не признающие учения видных ученых ислама, тем самым развивая нетерпимость к другим верующим", - отмечает пресс-центр. В связи с этим ГКНБ и Духовное управление мусульман Киргизии призвали население быть "более бдительными и развивать свою религиозную грамотность путем получения религиозного образования в проверенных источниках, у видных религиозных деятелей и ученых".

В настоящее время около 95% населения республики составляют мусульмане.