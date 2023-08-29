29 августа, 05:23

В городах Сибири запретили полеты беспилотников 1 сентября и в единый день голосования

Мэр Красноярска Владислав Логинов также сообщил, что перед началом учебного года в школах города пройдут общероссийские антитеррористические учения

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Полеты беспилотных воздушных судов запретили в период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, а также в период проведения дней голосования в Новосибирске, Красноярске и Томской области. Об этом сообщили представители муниципальных и областных администраций.

"В период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, а также в дни проведения единого дня голосования запрещается полет любых беспилотных воздушных судов", - сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Мэр Красноярска Владислав Логинов сообщил, что перед началом учебного года в школах города пройдут общероссийские антитеррористические учения, первого сентября на линейках будет ограничена видео- и фотосъемка с квадракоптеров.

Также меры безопасности будут усилены в первый день учебного года и в Единый день голосования в учреждениях образования и на избирательных участках, на объектах жизнеобеспечения, транспорта, промышленности и топливно-энергетического комплекса Томской области, также введен запрет на использование беспилотников.

В Омской, Кемеровской и Иркутской областях продолжают действовать запреты на использование беспилотников, введенные в мае. 

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