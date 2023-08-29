Дворец спорта "Некрасовка" в Москве получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В здании размещены 12 функциональных зон

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дворец спорта "Некрасовка", расположенный на юго-востоке Москвы, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В новом спортивном объекте расположены 12 функциональных зон, в том числе бассейны и ледовая арена, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Работы велись в районе Некрасовка в непосредственной близости от одноименной станции метро. В трехэтажном здании площадью более 21 тыс. кв. м размещены 12 функциональных зон, в том числе ледовая арена и два бассейна. По результатам итоговой проверки инспекторы комитета подтвердили соответствие спортивного комплекса утвержденному проекту. После этого объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию", - привели в тексте слова председателя ведомства Игоря Войстратенко.

В пресс-службе рассказали, что дворец спорта располагается по адресу: ул. Рождественская, дом 33. В новом комплексе можно будет проводить районные соревнования по девяти видам спорта, среди которых хоккей, фигурное катание, плавание, мини-футбол и другие. Помимо крытого катка и зоны бассейнов, здесь также предусмотрены залы для спортивных занятий, в том числе тренажерный и хореографический, залы борьбы и ритмической гимнастики, универсальный игровой зал, зона для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, а также шахматный клуб.

Отмечается, что на прилегающей территории также организована спортивная инфраструктура: скейтпарк, уличный воркаут, атлетические дорожки и сектор для метания снарядов.