На Херсонщине считают нужным проложить более 100 км дороги для еще одного пути в Крым

Речь идет о дороге по Арабатской стрелке от Геническа до Стрелкового, уточнил врио губернатора области Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Более 100 км дороги нужно проложить на южной части Арабатской стрелки для создания альтернативного пути из Херсонской области в Крым. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Есть дорога по Арабатской стрелке от Геническа до Стрелкового с твердым покрытием. Дальше идет более длинная и узкая крымская часть косы, дорога там грунтовая. Вместо нее надо продолжить более 100 км современной автодороги", - сказал он.

По его словам, строительство этого участка откроет альтернативный путь между Херсонской областью и восточным Крымом, в частности Керченским полуостровом. "Будет лучше и короче связь с материком - не придется ездить через Джанкой или Симферополь. Это разгрузит дороги северного и центрального Крыма", - пояснил врио губернатора.

24 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Сальдо предложил сделать дорогу через Арабатскую стрелку, чтобы соединить Херсонскую область с Крымом. Врио губернатора уточнил, что трассу берется делать компания, которая не требует бюджетных средств, она собирается проложить путь по стрелке на концессионных условиях.