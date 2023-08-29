Госавтоинспекция оценивает подготовку улично-дорожной сети к новому учебному году

Как отметили в ведомстве, чаще всего возникают вопросы к обустройству пешеходных переходов знаками и разметкой

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в составе созданных местными органами самоуправления комиссий в преддверии нового учебного года во всех регионах России проводят мероприятия по проверке состояния улично-дорожной сети возле образовательных организаций. Как рассказали ТАСС в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, это важно для безопасности детей и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

"Оценка соблюдения обязательных требований по безопасности дорожного движения, предъявляемых к улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, входит в комплекс мер по обеспечению безопасности детей в рамках компетенции Госавтоинспекции. Сотрудники Госавтоинспекции работают в составе комиссий, которые создаются местными органами самоуправления в целях проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году", - сказал собеседник агентства.

В Госавтоинспекции рассказали, что в стране более 100 тыс. образовательных организаций: дошкольных учреждений, организаций общего, профессионального и дополнительного образования. Соответствие обязательным требованиям безопасности дорожного движения оценивается не только на тех участках улично-дорожной сети, которые непосредственно прилегают к зданию образовательной организации, но и на тех, что обозначены в ее паспорте дорожной безопасности, то есть маршруты учащихся в школу и обратно, ограниченные территорией жилого квартала или ближайшей остановкой общественного транспорта. Также оценивается безопасность автомобильных дорог на маршрутах организованного подвоза детей в школу.

Если выявляются признаки нарушения обязательных требований по безопасности дорожного движения, выносится предостережение о недопустимости таких нарушений и необходимости их устранения. Чаще всего возникают вопросы к обустройству пешеходных переходов знаками и разметкой, имеются факты отсутствия пешеходных ограждений, искусственных неровностей и светофоров типа Т.7, которые устанавливаются для привлечения внимания на нерегулируемых пешеходных переходах.

Проверки школьных автобусов

В Госавтоинспекции рассказали, что кроме оценки соблюдения обязательных требований по безопасности дорожного движения, предъявляемых к улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, сотрудники ведомства оценивают готовность школьных автобусов и их водителей. Кроме того, еще одно направление деятельности Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - просветительская работа. "В рамках этой непрерывной работы в начале нового учебного года по всей стране пройдут информационные и обучающие мероприятия для детей, родителей и педагогов", - отметил в Госавтоинспекции.

Также сотрудники Госавтоинспекции участвуют в педагогических конференциях, на которых освещают вопросы профилактики ДТП с участием детей. "При этом акцент делается на те проблемы, которые, согласно анализу статистики, наиболее характерны для региона", - подчеркнули в ведомстве. Конференции проходят в августе. В первый месяц нового учебного года автоинспекторы по уже сложившейся традиции вместе с педагогами проведут уроки по безопасности дорожного движения во всех образовательных организациях страны.