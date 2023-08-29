Алтайский край приобрел три автоклуба по нацпроекту

Губернатор региона Виктор Томенко отметил, что на эти цели было выделено 23,6 млн рублей

БАРНАУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Три автоклуба в рамках нацпроекта "Культура" впервые приобретены в Алтайском крае за 23,6 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Виктор Томенко.

"В этом году мы впервые в рамках нацпроекта "Культура" получили три автоклуба, которые отправятся в Троицкий, Алтайский, Рубцовский районы. Эти районы победили в конкурсном отборе, и уверен: там такие передвижные культурные комплексы будут востребованы", - написал он.

В пресс-службе министерства культуры региона ТАСС сообщили о том, что на приобретение автоклубов из федерального и краевого бюджетов было выделено 23,6 млн рублей.

Томенко также отметил, что в крае работает уже шесть подобных автоклубов, однако они неспециализированные. В пресс-службе министерства также сообщили, что ранее приобретенные автоклубы представляют собой обычные транспортные средства, на которых творческие коллективы могли перемещаться. Новые же снабжены всем необходимым оборудованием: лавочками, музыкальной техникой, экранами и небольшой сценой. Губернатор также заявил, что в следующем году планируется получить еще два таких автоклуба.