В Магадане шествие первоклассников пройдет на день раньше из-за непогоды

Оно традиционно затронет центральные улицы города и завершится на городском стадионе

ТАСС, 29 августа. Традиционное шествие первоклассников пройдет в Магадане на сутки раньше, 31 августа, из-за неблагоприятного прогноза погоды на День знаний, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

"В Магадане шествие первоклассников, посвященное Дню знаний, пройдет в этом году на сутки раньше - 31 августа. Перенос с пятницы, 1 сентября, на четверг связан с погодными условиями: в первый день осени, по сведениям метеорологов, в городе пройдет дождь", - говорится в сообщении.

Колонны начнут строиться в 10:30 (2:30 мск), шествие начнется в 11:00 (3:00 мск). Оно традиционно пройдет по центральным улицам Магадана и завершится на городском стадионе, где в 12:00 (4:00 мск) начнется представление для первоклассников.

"В День знаний, 1 сентября, в школах Магадана пройдут традиционные линейки, они стартуют в 09:00 (1:00 мск), а также открытые уроки", - уточняется в сообщении.

На протяжении многих лет 1 сентября в Магадане после проведения общешкольных линеек начинается большое праздничное шествие первоклассников. Несколько тысяч человек, среди которых не только дети 6-7 лет, но и их родители, учителя, выпускники школ, а также первые лица города и региона проходят от Театральной площади до городского стадиона, где затем начинается праздничная программа.