Eminem запретил претенденту на пост президента США Рамасвами исполнять свои произведения

В соцсетях США ранее получило широкое распространение видео, на котором Вивек Рамасвами исполняет композицию "Loose Yourself" авторства Eminem на ярмарке в штате Айова

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Исполнитель Eminem запретил претенденту на пост президента США от Республиканской партии бизнесмену Вивеку Рамасвами использовать композиции рэпера в ходе избирательной кампании. Об этом сообщила американская версия газеты Politico.

"BMI (Broadcast Music Inc - прим. ТАСС) получила письмо от Маршалла Б. Мэтерса III, профессионально известного как Eminem, в котором он выступает против использования его музыкальных композиций в рамках избирательной кампании Вивека Рамасвами <...>. Любое воспроизведение работ Eminem в рамках кампании "Вивек 2024" теперь будет классифицировано как значимое нарушение лицензионного соглашения [между BMI и Рамасвами]", - указано в попавшем распоряжение издания письме компании BMI, занимающейся защитой прав на музыку, в адрес избирательного штаба политика.

Ранее в августе в соцсетях США получило широкое распространение видео, на котором бизнесмен исполняет композицию "Loose Yourself" авторства Eminem на ярмарке в штате Айова. "Вивек просто поднялся на сцену и начал импровизировать. К огорчению простых американцев, нам придется оставить рэперство настоящему Слим Шейди (отсылка на песню Eminem "The Real Slim Shady"), этот персонаж также считается альтер-эго рэпера - прим. ТАСС)", - отметила в комментарии газете представитель кампании "Вивек 2024" Триша Маклафлин.

Это не первый случай, когда звезды эстрады запрещают использование своих хитов в предвыборной гонке в США. В списке подпавших под "музыкальную блокаду" политиков ранее оказывались 45-й американский президент Дональд Трамп, экс-губернатор Массачусетса и кандидат в президенты США на выборах в 2012 году Митт Ромни, а также экс-губернатор Аляски и кандидат в вице-президенты США на выборах 2008 года Сара Пэйлин. Использование своих композиций в рамках избирательных кампаний запрещали американским политикам Адель, Aerosmith, the Beatles, Creedence Clearwater Revival, Elton John, Rihanna, the Rolling Stones и другие звезды.